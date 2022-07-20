В Пентагоне заявили о решающем этапе конфликта на Украине

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Конфликт на Украине находится на решающей стадии, а Запад продолжит искать новые способы оказания стране долгосрочной военной помощи. Об этом в среду, 20 июля, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

— Наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной, — заявил он.

По словам Остина, Запад оказывает Украине военную поддержку, снабжая ее всеми необходимыми передовыми технологиями. Это, по его мнению, приводит к «подлинным переменам», передает ТАСС.

Остин также сообщил, что США позднее на этой неделе объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи, включающего РСЗО и боеприпасы.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в бундесвере осталось лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь. Она также отметила, что с текущей ситуацией касательно возможностей Германии ознакомлен ее украинский коллега Алексей Резников.

В Пентагоне также заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.