Депутат МГД Орлов: Кластерный подход обеспечит полный цикл производства электротранспорта в столице

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Появление в Москве кластера по созданию электротранспорта позволит обеспечить полный цикл его производства. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов в среду, 20 июля.

— Учитывая все факторы, локализация производства электротранспорта является насущной необходимостью для столицы. Только кластерный подход позволит обеспечить полный цикл производства как самого электромобиля, так и зарядной инфраструктуры, а также утилизацию техники, элементов питания. В Москве уже готовят работников для обслуживания электробусов. Эту специальность можно освоить на базе Колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза Панова, — сказал парламентарий.

Он также отметил, что Москва является лидером по внедрению электротранспорта. Так, за счет роста транспортных сетей в мегаполисе идет активная замена автобусов на городских линиях, ведется подготовка к запуску электрических речных трамваев, а также развивается зарядная инфраструктура для легковых автомобилей.

По словам Орлова, такой интерес к внедрению нового вида транспорта поддерживается на законодательном уровне. Например, владельцы электромобилей заряжаются и паркуются бесплатно.

В связи с этим прослеживается существенная экономия, которая также привлекает новых пользователей электротранспорта. Как уточняется, наряду с возникновением технологичных кластеров в Москве требуется и узкопрофильная подготовка специалистов для деятельности в сфере электротранспорта, которая в будущем сможет стать перспективным направлением для вузов и ссузов, передает агентство городских новостей «Москва».

19 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице установят 115 дополнительных зарядных станций для электробусов.