Первый полносоставный контрейлерный поезд отправился из Подмосковья в Новосибирск

Фото: Пресс-служба РЖД

Со станции Силикатная в Московской области в Новосибирск отправился первый полносоставный контрейлерный поезд. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе «РЖД».

— Если раньше мы отправляли по два–три вагона с полуприцепами, то сегодня мы сформировали полносоставный поезд. Надеемся, что сегодняшней отправкой мы привлечем новых клиентов и дополнительные грузы. Только за первое полугодие этого года объем контрейлерных перевозок по российским железным дорогам увеличился более чем в три раза, — сказал замглавы РЖД — начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.

Уточняется, что сразу 30 груженых полуприцепов с металлургической продукцией проследуют по этому маршруту не по автомобильной, а по железной дороге. Состав проедет около 3300 километров, а время в пути составит около 3,5 дня.

Обратный рейс также отправят с гружеными полуприцепами. Для поезда разработано специальное расписание движения, на терминалах отправления и прибытия подготовлено оборудование для погрузки полуприцепов.

Дополнительный поезд между Калининградом и Москвой запустят с 21 июля. На данный момент в сообщении с Калининградом курсируют три регулярных поезда: ежедневный «Янтарь» маршрута Москва — Калининград; состав Санкт-Петербург — Калининград, который отправляется четыре раза в неделю, и Адлер — Калининград — следует через день.