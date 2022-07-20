Автобусные маршруты изменились на улице Академика Понтрягина из-за ремонта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Понтрягина Карта всех событий

На улице Академика Понтрягина автобусы маршрутов № 165, 213, 636 и с53 следуют измененным путем из-за ремонтных работ. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На улице Академика Понтрягина автобусы № 165, 213, 636 и с53 следуют измененной трассой. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с дорожными работами на улице Академика Понтрягина с 20 июля по 7 августа ограничат движение от улицы Остафьевская до улицы Адмирала Лазарева. Ведомство порекомендовало пользоваться проектируемым проездом № 6417, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, автобусные маршруты № 229 и 829 не будут ходить по Крылатской улице у Гребного канала 30 июля с 07:40 и до окончания кубка по триатлону «Московский Гром». При этом остановки «Дворец ледового спорта», «Велотрек», «Стадион», «Гребной канал» и «Крылатский мост» на Крылатской улице временно не будут работать, а заезд по Осенней и Крылатской улицам к остановке «Стоматологическая поликлиника № 5» будет сохранен.