Терапевт назвала возможную причину паралича у 17-летнего футболиста Пиняева
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Попадание инородных предметов в дыхательные пути не может спровоцировать паралич мышц. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя новость о том, что футболист клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев попал в реанимацию после того, как во время тренировки трава попала ему в легкое.
— Достаточно откашляться — и все снова восстановится. Но попадание травы в легкие никак не может стать причиной паралича мышц рук или ног, — заявила она.
Собеседница «ВМ» предположила, что у 17-летнего футболиста может быть неврологическое заболевание, что и спровоцировало паралич. Тем не менее Чернышева подчеркнула, что это все только догадки.
20 июля СМИ сообщили, что Пиняев попал в клинику после тренировки команды. По некоторым данным, в клинике футболисту сделали рентген, который выявил пневмоторакс — патологическое скопление воздуха в плевральной полости, а также у спортсмена, по некоторым данным, отнялась рука. Однако в пресс-службе клуба, за который выступает футболист, позднее опровергли информацию о его госпитализации.