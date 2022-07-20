Терапевт назвала возможную причину паралича у 17-летнего футболиста Пиняева

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Попадание инородных предметов в дыхательные пути не может спровоцировать паралич мышц. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя новость о том, что футболист клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев попал в реанимацию после того, как во время тренировки трава попала ему в легкое.

— Достаточно откашляться — и все снова восстановится. Но попадание травы в легкие никак не может стать причиной паралича мышц рук или ног, — заявила она.

Собеседница «ВМ» предположила, что у 17-летнего футболиста может быть неврологическое заболевание, что и спровоцировало паралич. Тем не менее Чернышева подчеркнула, что это все только догадки.

20 июля СМИ сообщили, что Пиняев попал в клинику после тренировки команды. По некоторым данным, в клинике футболисту сделали рентген, который выявил пневмоторакс — патологическое скопление воздуха в плевральной полости, а также у спортсмена, по некоторым данным, отнялась рука. Однако в пресс-службе клуба, за который выступает футболист, позднее опровергли информацию о его госпитализации.