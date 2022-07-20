Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции в России

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Инфляция в России с 9 по 15 июля замедлилась до 15,39 процента в годовом выражении. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

— Основной вклад в ускорение дефляции внесло удешевление продовольственных товаров (минус 0,42 процента) за счет снижения цен как на плодоовощную продукцию, так и на другие продукты питания, — говорится в сообщении.

Также продолжилось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров (минус 0,09 процента). В сегменте регулируемых и туристических услуг фиксируется почти нулевой рост цен на фоне снижения цен на авиабилеты, отмечается на сайте Минэкономразвития.

Финансовый аналитик Юрий Юденков рассказал, когда в магазинах снова начнут расти цены. По его словам, летом ждать значительного роста цен не стоит, так как в данный момент параллельные поставки не до конца налажены. На прилавках магазинов не такое количество импортных товаров, которое может повлиять на ценообразование.

Цены на продукты в России в июне снизились на 0,35 процента по сравнению с майскими показателями. Дефляция по итогам первого летнего месяца была зафиксирована впервые с 1991 года. В беседе с «Вечерней Москвой» Юденков объяснил, почему это произошло.