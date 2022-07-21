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Российская армия применяет на Украине модернизированные боеприпасы «Ланцет»

Егор Провоторов
В мире
Российская армия применяет на Украине модернизированные боеприпасы «Ланцет»
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Российские военнослужащие в рамках специальной военной операции начали применять для уничтожения украинской пехоты и техники модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с усиленной боевой частью, сообщил журналистам источник в военно-промышленном комплексе.

Модернизация коснулась продолжительности полета и боевой части, масса которой увеличилась на два килограмма, пишет РИА Новости. Собеседник издания уточнил, что у «Ланцета» есть функция предконтактного подрыва в воздухе в стороне от цели, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь.

Так, обновленные дроны применяются по украинским войскам, которые засели в укреплениях открытого типа, прячутся в домах и лесополосе, по расчетам гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы.

Для ударов по живой силе используются «Ланцеты» с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, а по бронетехнике — с кумулятивной.

В начале года эти дроны применялись в Сирии. 18 февраля российские военнослужащие применили по базам боевиков в арабской республике новую версию дронов-камикадзе «Ланцет-3».

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