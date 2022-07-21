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«Символично, да и похожи»: Захарова сравнила Зеленского с морским беспозвоночным

Георгий Соланович
В мире
«Символично, да и похожи»: Захарова сравнила Зеленского с морским беспозвоночным
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила президента Украины Владимира Зеленского с морским беспозвоночным, останки которого ученые нашли в Африке.

Она отметила, что исследователи назвали найденное существо в честь украинского лидера.

— Символично, да и похожи, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого официальный представитель МИД РФ прокомментировала ответ пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер на вопрос журналистов о том, чем президент США Джо Байден занимался последние два дня. Тогда Жан-Пьер предположила, что он «был очень занят проблемами американского народа».

Захарова пошутила, что официальный представитель американской администрации своим ответом перевела на английский отрывок из книги «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова: «Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!».

20 июля Захарова заявила, что Соединенные Штаты уже ввели и продолжают вводить ограничительные меры в отношении России, так что угроза новых санкций при вхождении освобожденных от киевского режима районов Украины в состав РФ «цели не достигла».

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