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Москва сдаст в аренду три помещения для открытия кафе в парке «Фили»

Лейла Алиева
Город
Москва сдаст в аренду три помещения для открытия кафе в парке «Фили»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Крылатский мост, вл13 Карта всех событий

На городские торги выставили права на возведение и открытие трех кафе в парке «Фили». Об этом в четверг, 21 июля, сообщил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Сейчас на городские торги выставлены права на размещение в парке «Фили» трех нестационарных объектов под открытие круглогодичных кафе площадью 345, 413 и 562,2 квадратного метра. Принять участие в аукционах могут представители малого и среднего бизнеса. Договоры с победителями будут подписаны на пять лет, — отметил он.

Победители торгов самостоятельно установят и оборудуют павильоны, в которых будут торговые залы, рабочие и кладовые зоны, а также встроенные санузлы.

Так, первый павильон расположен по адресу Крылатский проезд, владение 13. Здесь планируется разместить одноэтажный деревянный павильон и летнюю веранду. Еще одно кафе можно открыть на Большой Филевской улице, владение 32, корпус 3. А третье место находится на пересечении улиц Барклая и Новозаводской, где можно открыть одноэтажное деревянное кафе, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице заключили семь договоров на предоставление в аренду земли для строительства производственных объектов за рубль в год.

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