OneTwoTrip: Отдых в Турции пользуется наибольшей популярностью среди россиян

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Турция оказалась наиболее востребованным направлением для отдыха самостоятельных туристов из России в первой половине лета. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали данные бронирования пользователей с 1 июня по 15 июля. Так, Турция находится на первом месте списка (18 процентов пользователей), на втором — Киргизия (12 процентов), на третьем — Армения (10 процентов).

Помимо этого, в первую десятку популярных туристических направлений вошли Узбекистан, Казахстан, ОАЭ, Белоруссия, Таиланд, Израиль и Мальдивы, передает РИА Новости.

Отмена коронавирусных ограничений, которые были введены с марта 2020 года при пересечении сухопутных и водных границ России, позволит наладить организованный туристический поток в страну и упростит процесс выезда из РФ с целью путешествий. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По словам эксперта, отныне въезд в Россию будет упрощен. Да и в местах размещения теперь можно заселять гостей без каких-либо медицинских справок.