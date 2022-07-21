Медведев обвинил американцев в избрании президентом «странного дедушки с деменцией»

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Жители Соединенных Штатов сами виноваты в том, что избрали президентом своей страны «странного дедушку с деменцией», который любит чужую страну больше, чем свою, Джо Байдена. Об это сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в четверг, 21 июля.

— Американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией, который, забыв про свои обязанности, любит другую страну куда больше своей, — заявил Медведев.

Он также отметил, что Россия не виновата в том, что жители Европы будут мерзнуть в своих домах этой зимой, что в США и Европе рекордная инфляция и высокие цены на продуктовые товары, что западные компании потеряли свои вложения в экономику РФ, что НАТО продолжает продвигаться к границам России, а Украина потеряла свою независимость и может исчезнуть с карты мира.

До этого Медведев опубликовал ироничный список из 11 «грехов» России. По его словам, Россия «виновата» в росте цен на топливо в США, в подорожании продуктов во всем мире и в жаре на европейских курортах. Помимо этого, РФ «виновна» во введении санкций против себя, в том, что в Штатах можно голосовать по почте, а канцлера ФРГ Олафа Шольца назвали «обиженной ливерной колбасой».