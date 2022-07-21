Поезда готовы тушить лесные пожары

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На Московской железной дороге дежурят 27 пожарных поездов, которые используют при борьбе с огнем.

На таком поезде есть несколько цистерн, вмещающих по 62 тонны воды, и оборудование для тушения пожаров в лесах и зданиях, расположенных вдоль железной дороги. Так, 3 июня пожарный поезд принимал участие в тушении возгорания в бизнес-центре рядом со станцией Москва-товарная-Смоленская.

— С начала года пожарные поезда совершили 176 выездов, из них 17 — на пожары и 3 — для ликвидации чрезвычайных ситуаций, — рассказывает начальник отдела пожарной безопасности Московской железной дороги Артем Матринов.