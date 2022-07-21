Вице-премьер Испании назвала подачу газа по «Северному потоку» облегчением

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Возобновление поставок газа по газопроводу «Северный поток» (Nord Stream) — настоящее облегчение. Такое заявление сделала в четверг, 21 июля, вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.

— Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом, — передает слова политика РИА Новости.

В этот же день стало известно, что объем прокачки газа по «Северному потоку» в Германию возобновился. ФРГ получает примерно 40 процентов от общей мощности. Отмечается, что если поставки российского газа останутся на данном низком уровне, то вряд ли получится добиться уровня заполненности газохранилищ на 90 процентов к ноябрю.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 июля заявила, что газотурбинный двигатель для «Северного потока» готов и вернется из Канады вовремя.

При этом Газпром заявил, что до сих пор не получил документов для возврата газотурбинного двигателя для «Северного потока» от немецкой компании Siemens, несмотря на ранее направленные запросы.