Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вице-премьер Испании назвала подачу газа по «Северному потоку» облегчением

Евгений Белоусов
В мире
Вице-премьер Испании назвала подачу газа по «Северному потоку» облегчением
Фото: Pixabay

Возобновление поставок газа по газопроводу «Северный поток» (Nord Stream) — настоящее облегчение. Такое заявление сделала в четверг, 21 июля, вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.

— Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом, — передает слова политика РИА Новости.

В этот же день стало известно, что объем прокачки газа по «Северному потоку» в Германию возобновился. ФРГ получает примерно 40 процентов от общей мощности. Отмечается, что если поставки российского газа останутся на данном низком уровне, то вряд ли получится добиться уровня заполненности газохранилищ на 90 процентов к ноябрю.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 июля заявила, что газотурбинный двигатель для «Северного потока» готов и вернется из Канады вовремя.

При этом Газпром заявил, что до сих пор не получил документов для возврата газотурбинного двигателя для «Северного потока» от немецкой компании Siemens, несмотря на ранее направленные запросы.

Россия Энергетика Испания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте