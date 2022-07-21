РИА Новости: Документ по экспорту зерна могут подписать 22 июля

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Все вопросы по поводу экспорта зерна решены. Об этом со ссылкой на источник в ООН в четверг, 21 июля, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что уже в пятницу, 22 июля, в Стамбуле пройдет подписание документа об экспорте зерна, передает агентство.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина специально поджигает в Запорожье поля с пшеницей, которые находятся на линии боевого разграничения. По его словам, такие провокации реализуются в Запорожье и Херсоне целенаправленно с поручения президента Украины Владимира Зеленского.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 11 июля в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии и методы решения зернового вопроса. Эрдоган, как уточняется, заявил о необходимости завершить ситуацию на Украине мирным путем и о намерении Турции оказать в этом всевозможную помощь.

Также Путин заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб самим западным странам, что влияет на резкое повышение цен на нефть и продовольственный кризис. Он подчеркнул, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но в таком случае все ограничения США на экспорт российского товара должны быть сняты.