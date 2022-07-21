Лукашенко заявил о готовности признать ДНР и ЛНР при необходимости

Фото: president.gov.by

Необходимости признать Минском Луганскую и Донецкую народные республики еще не было. Однако Белоруссия готова сделать это. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

— Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю, — заявил он.

Лукашенко также заметил, что страна уже сотрудничает с обеими республиками и с Крымом. Осталось просто подтвердить признание юридически — указом президента. Кроме того, Минск помогал и продолжит помогать обеим республикам в их восстановлении, передает ТАСС.

В конце июня Сирийская Арабская Республика (САР) приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР. После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений.

До этого в посольстве КНДР в России сообщили, что Северная Корея признала Луганскую народную республику. Кроме того, диппредставительство провело встречу с послом ДНР в России Ольгой Макеевой. Ей вручили ноту о признании Донецкой народной республики.