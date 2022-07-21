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Глава МI-6: Через несколько недель откроется возможность для контрнаступления Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава МI-6: Через несколько недель откроется возможность для контрнаступления Украины
Фото: depositphotos

Через несколько недель для Вооруженных сил Украины (ВСУ) может открыться возможность для контрнаступления. Об этом в четверг, 21 июля, заявил глава службы внешней разведки Великобритании МI-6 Ричард Мур.

— Я считаю, что они (российские военные — прим. «ВМ») скоро выдохнутся. В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства, — сказал он.

Мур добавил, что считает возможным победу Украины в конфликте. По его словам, демонстрация контрударов в сторону России позволит Киеву показать пример Европе, которая на данный момент находится в стадии кризиса на энергетическом рынке, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что группа американских сенаторов рассчитывает признать действия России на Украине «геноцидом» и представила соответствующую резолюцию. Однако она даже в случае принятия будет носить символический и сугубо рекомендательный характер.

Накануне стало известно, что США позднее на этой неделе объявят о предоставлении Украине пакета военной помощи. В нее войдут четыре системы HIMARS.

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