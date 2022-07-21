Возгорание произошло в здании в Басманном районе столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Садовая-Черногрязская улица, 10 Карта всех событий

В Басманном районе столицы произошло возгорание в здании. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 21 июля.

Уточняется, что инцидент случился в доме 10 по Садово-Черногрязской улице. На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего на данный момент уточняются.

Отмечается, что из-за пожара движение транспорта на внутренней стороне Садового кольца затруднено. Жителей столицы призвали заранее выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что на территории бывшего пансионата «Зорька» в Новой Москве загорелось здание. Известно, что возгорание произошло в заброшенном одноэтажном здании.