В Раду внесли проект постановления о санкциях против Володина и Медведева

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В Верховную раду Украины внесли проект постановления, согласно которому предлагается применить персональные санкции в отношении российских высших должностных лиц. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 21 июля, на сайте украинского парламента.

Согласно документу, планируется одобрение предложения о применении ограничительных мер к гражданам России, которые могут представлять угрозу для Украины. Список предлагаемых лиц был опубликован на сайте Рады. Он занимает более 600 страниц.

На данный момент в список включены спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и другие. Кроме того, санкции предлагается применить и в отношении топ-сотрудников Газпрома, РЖД, Роснефти, Ростеха, «Алросы» и «Аэрофлота», передает ТАСС.

20 июля стало известно, что постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России, куда также вошел запрет на экспорт золота. По словам литовского постпреда Арнольдаса Пранцкявичюса, в новый санкционный список вошли российские бизнесмены, журналисты и политики.