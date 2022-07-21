Минобороны: Украинские солдаты надели российскую форму и грабили дома в Славянске

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Украинские солдаты, переодетые в форму ВС России, грабили дома жителей Славянска. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, — заявил он.

По словам Мизинцева, происходящее специально записывалось на камеру, чтобы после обвинить в этом Россию. Генерал-полковник назвал подобные действия со стороны Киева «изощренной провокацией».

Все это в очередной раз свидетельствует о том, что Киев совершает военные преступления против мирных жителей, передает слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны России.

Мизинцев также сообщил, что украинские националисты проверяют жителей Одессы на наличие у них родственников в России. Всех, кого националисты заподозрили в пророссийских настроениях, увозят в неизвестном направлении.

Он также заявил, что боевики ВСУ заняли здания больниц и станций скорой помощи в населенных пунктах Одесской области Украины, выгнав оттуда больных и рожениц с младенцами.