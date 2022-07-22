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Французский экономист заявил, что Евросоюз повторил ошибку Наполеона в отношении РФ

Юлия Курганова
В мире
Французский экономист заявил, что Евросоюз повторил ошибку Наполеона в отношении РФ
Фото: depositphotos

Французский экономист Оливье де Мейзон Руж напомнил европейским странам о чудовищных последствиях континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году. Он подчеркнул, что это привело к тяжелым последствиям для Европы.

Эксперт уверен, что сейчас Европейский союз допускает такую же ошибку с санкциями против России.

— Последствия блокады оказались тяжелыми, поскольку сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены, — выразил свое мнение Руж в материале для издания Le Figaro.

Кроме того, тогда Великобритания стала торговать с заокеанскими партнерами, что пошло ей на пользу, а Франция лишь сдала позиции морской державы, отметил экономист.

21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций. Уточняется, что в новый пакет ограничений вошли частичное эмбарго на золото из РФ, а список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения был расширен.

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