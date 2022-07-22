Глава MI-6 сообщил, что из Европы выслали только половину российских разведчиков

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Глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур сообщил, что более 400 дипломатов из РФ, которые были высланы из Европы после 24 февраля, составляют только половину всех российских разведчиков под дипломатическим прикрытием. Об этом написала газета Guardian.

После начала российской военной спецоперации на Украине несколько европейских стран объявили о массовой высылке дипломатов из России.

— По всей Европе была выслана примерно половина, по последним подсчетам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием. Это, вероятно, наполовину сократило их способность вести свою деятельность по шпионажу в Европе, — заявил Мур на конференции по безопасности в американском Аспене.

Он не привел никаких доказательств своих данных. Также Мур не пояснил, будут ли приняты британскими властями или других европейских государств новые меры в отношении российских дипломатов.

21 июля глава МI-6 заявил, что через несколько недель откроется возможность для контрнаступления Украины. Он отметил, что считает возможным победу украинских войск в конфликте.