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Глава МИД Приднестровья сообщил о цели республики присоединиться к РФ

Юлия Курганова
В мире
Глава МИД Приднестровья сообщил о цели республики присоединиться к РФ
Фото: shutterstock

Власти Приднестровской Молдавской республики нацелены добиваться независимости с последующим присоединением к России согласно результатам референдума 2006 года. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.

В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта было подписано 21 июля 1992 года, 29 июля в республике разместили совместные миротворческие силы.

— Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к России. Независимость страны — безусловный приоритет, — рассказал глава МИД Приднестровья в интервью РИА Новости.

Он отметил, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и признания ПМР во всем мире давно сформированы. По его словам, их никто не сможет оспорить.

21 июля в МИД Приднестровья предупредили Молдавию о риске военного конфликта в регионе. Виталий Игнатьев заявил, что вероятный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в ПМР от 1992 года может привести к военным действиям.

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