Генерал США Ванхерк заявил, что Россия и Китай не будут напрямую атаковать США

Фото: Администрация президента РФ

Внезапная и непосредственная атака Соединенных Штатов со стороны России и Китая невозможна, Москва и Пекин попытаются разрушить «критически важную инфраструктуру» Вашингтона. Об этом сообщил глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхерк.

— Я не считаю, что Китай и Россия намерены внезапно атаковать нас кинетическими средствами — это не то, чего я боюсь и во что верю. Однако я считаю, что во времена кризиса они могут попытаться нарушить нашу деятельность. Следует понимать, что значительная часть критически важной инфраструктуры, на которую мы полагаемся, находится не в ведении Пентагона и даже не в федеральной собственности, — заявил Ванхерк.

При этом генерал высоко оценил военные способности России и добавил, что армия РФ — «наиболее острая угроза» для Штатов в текущий момент. В перспективе к гонке вооружений Москвы и Вашингтона может присоединиться и Пекин, который стремится побороться за лидерство с США и для этого встал на путь «развития значительных военных возможностей», передает РИА Новости.

До этого китайские военные эксперты заявили, что одна ракета новейшего российского ракетного комплекса «Сармат» способна уничтожить половину США. При этом президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что «Сармат» до конца года будет развернут в российских войсках.