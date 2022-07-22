Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи могут записаться на занятия более чем 110 видами спорта на mos.ru

Георгий Соланович
Город
Москвичи могут записаться на занятия более чем 110 видами спорта на mos.ru
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жители Москвы с помощью сервиса поиска спортивных услуг могут записаться на занятия более чем 110 видами физической активности. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 22 июля.

С помощью сервиса можно записаться как на индивидуальные, так и на групповые занятия с квалифицированным инструктором в городских спортивных учреждениях недалеко от дома.

— Для более удобного поиска пользователи могут использовать фильтры. С их помощью можно выбрать платные или бесплатные тренировки по разным видам спорта, а также расположение площадки, — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

В городском департаменте спорта добавили, что в сервисе можно подобрать услугу по уровню подготовки, указать удобные для посещения дни, время начала занятий и даже их длительность.

«Поиск спортивных услуг» можно найти в разделе «Услуги» на mos.ru. Пользователю необходимо указать возрастную группу, адрес проживания и тип услуги. После сервис отобразит ближайшие учреждения на интерактивной карте, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на Северном речном вокзале пройдут международные соревнования по вейксерфингу.

Спорт портал mos.ru Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте