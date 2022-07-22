Москвичи могут записаться на занятия более чем 110 видами спорта на mos.ru

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жители Москвы с помощью сервиса поиска спортивных услуг могут записаться на занятия более чем 110 видами физической активности. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 22 июля.

С помощью сервиса можно записаться как на индивидуальные, так и на групповые занятия с квалифицированным инструктором в городских спортивных учреждениях недалеко от дома.

— Для более удобного поиска пользователи могут использовать фильтры. С их помощью можно выбрать платные или бесплатные тренировки по разным видам спорта, а также расположение площадки, — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

В городском департаменте спорта добавили, что в сервисе можно подобрать услугу по уровню подготовки, указать удобные для посещения дни, время начала занятий и даже их длительность.

«Поиск спортивных услуг» можно найти в разделе «Услуги» на mos.ru. Пользователю необходимо указать возрастную группу, адрес проживания и тип услуги. После сервис отобразит ближайшие учреждения на интерактивной карте, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на Северном речном вокзале пройдут международные соревнования по вейксерфингу.