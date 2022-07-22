Аудиогид по сталинским высоткам опубликовали на портале «Узнай Москву»

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Аудиогид по сталинским высоткам появился на портале и в мобильном приложении «Узнай Москву». Маршрут познакомит пользователей с историй сталинских высоток. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

— Жители и гости города могут совершить увлекательное путешествие по самой французской улице Москвы — Кузнецкому мосту, бывшей Поварской слободе, где жили работники царской кухни, купеческому Замоскворечью, Патриаршим прудам. Новая экскурсия посвящена сталинской архитектуре, в частности ее ярким образцам — знаменитым высотным зданиям на Котельнической набережной, Ленинских горах, Кутузовском проспекте и в других локациях, — отмечают в сообщении.

По замыслу генерального секретаря СССР Иосифа Сталина, высотки должны были стать главными достопримечательностями для советского народа и гостей столицы. Также они должны были символизировать прогресс страны, возрождающейся после Великой Отечественной войны, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Также в эти выходные, 23 и 24 июля, в павильоне № 5 на ВДНХ состоится экскурсия «А я иду, шагаю по мосту».