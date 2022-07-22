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СМИ: «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине

Антон Махов

Сюжет: 

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В мире
СМИ: «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Фото: Минобороны РФ

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» российского производства продемонстрировали высокую боевую устойчивость на Украине. Они обладают многоканальным комплексом вооружения и усиленной защитой. Об этом стало известно в пятницу, 22 июля.

— На сегодняшний день БМПТ «Терминатор» применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и в полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения, — рассказал источник в спецслужбах.

Уточняется, что преимуществом «Терминаторов» является их защита, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков.

Машины могут вести огонь по четырем-пяти целям одновременно.

Также известно, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков. Боевые машины обладают высокой скоростью наведения орудий. Совокупность достоинств такой техники позволяет повышать эффективность танковых подразделений, особенно в городских условиях, где пехота противника может вести огонь с неожиданных углов.

БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают врага через стены домов, приводит слова своего источники РИА Новости.

Недавно стало известно, что российские спецподразделения на Украине впервые применили самую дальнобойную в мире винтовку СВЛК-14С «Сумрак».

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