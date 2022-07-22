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Сбербанк заявил, что санкции ЕС не повлияют на его работу внутри России

Антон Махов
Общество
Сбербанк заявил, что санкции ЕС не повлияют на его работу внутри России
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Новые санкции Евросоюза (ЕС) не окажут влияния на работу Сбербанка внутри России. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила пресс-служба банка.

— Новые санкции не окажут влияния на работу банка внутри страны. Сбербанк работает в штатном режиме с учетом уже действующих, введенных ранее, ограничений, — цитирует Сбербанк ТАСС.

Ранее сообщалось, что новый пакет ограничительных мер ЕС включает заморозку активов банка. Недавно Евросоюз включил Сбербанк в седьмой пакет санкций в отношении РФ.

Помимо этого, Евросоюз включил в новый, седьмой пакет антироссийских санкций, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова и мэра Москвы Сергея Собянина.

Всего в список вошли 48 физических лиц и семь организаций. Так, в него были включены фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и первый вице-премьер России Андрей Белоусов

В свою очередь Безруков уже выразил благодарность Евросоюзу за включение его имени в проект нового пакета санкций. По его мнению, так его ставят в один ряд с Чеховым и Толстым на фоне «отмены» русской культуры в Европе.

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