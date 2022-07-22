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МО РФ обнародовало работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек»

Анастасия Колоскова
Общество
МО РФ обнародовало работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек»
Фото: ВКонтакте / Минобороны РФ

Российское Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлена боевая работа тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Кадры опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что работа орудий направлена на уничтожение опорных пунктов и позиций ВСУ и националистических батальонов.

— Контроль и корректировка поражаемых целей проводятся расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. Стрельба ведется с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки, — говорится в сообщении.

Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские солдаты, переодетые в форму ВС России, грабили дома жителей Славянска.

По словам Мизинцева, происходящее специально записывалось на камеру, чтобы после обвинить в этом Россию. Генерал-полковник назвал подобные действия со стороны Киева «изощренной провокацией».

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