На территории Московской области благоустроят более 3,7 тысячи гектаров леса

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На территории Московской области будет благоустроено более 3,7 тысячи гектаров леса, сообщили в областном комлесхозе. Работы проведут в рамках реализации программы «Парки в лесу».

Сотрудники комлесхоза подбирают лесные участки для последующего предоставления их в бессрочное пользование муниципалитетам для организации парковых зон. Всего предоставлен 91 лесной участок на общей площади более 3,7 тысячи гектаров.

В настоящее время ведется освоение и благоустройство более сорока участков.

Сообщается, что территории остаются лесами, но на них создаются условия для комфортного отдыха жителей. Устанавливается дополнительное освещение, лавочки, урны, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Более 26 миллионов человек посетили подмосковные парки за первые шесть месяцев 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства благоустройства.