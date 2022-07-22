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Ученые сообщили, как употребление фруктов влияет на психическое состояние человека

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые сообщили, как употребление фруктов влияет на психическое состояние человека
Фото: Unsplash

Употребление фруктов оказывает влияние на общее психическое состояние человека. К такому выводу пришли специалисты из Астонского университета.

Эксперты провели исследование с целью проанализировать связь между некоторыми пищевыми привычками людей и их ментальным здоровьем. Участниками эксперимента стали 428 человек старше 18 лет.

Специалистам удалось выяснить, что на человеческую психику больше воздействует частота потребления различных фруктов, чем общее количество. В частности, чем чаще участники ели фрукты, тем реже у них фиксировались признаки депрессии.

Ученые также установили, что овощи не оказывают подобного воздействия на психику человека. Вероятно, это связано с тем, что при варке или жарке они теряют часть питательных веществ, передает ФАН.

До этого врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил популярные фрукты, которые вызывают резкое повышение уровня сахара в крови.

Депрессия Фрукты Ученые
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