Биолог назвал необычный способ защиты от насекомых в лесу

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Кандидат Биологических наук Павел Глазков рассказал, как защититься от насекомых в лесу.

По словам эксперта, к любому походу в лес необходимо готовиться. Он отметил, что пока в лесах не так много комаров, но есть оводы и слепни. Их укусы не представляют опасности для здоровья, но они довольно болезненны. Глазков назвал необычный способ защиты от насекомых.

— Надеваем кепку и вокруг нее оборачиваем платок — он закрывает уши и шею. Этот способ я привез с Урала, где вырос. Платок развевается и отпугивает насекомых, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Биолог добавил, что можно воспользоваться репеллентами, но они сушат кожу.

До этого Павел Глазков рассказал, как найти в лесах спелую морошку. Созревшая ягода приобретает оранжевый цвет, а вот красные ягоды собирать не стоит.