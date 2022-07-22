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Новым послом Белоруссии в РФ стал замглавы администрации Лукашенко Крутой

Георгий Соланович
В мире
Новым послом Белоруссии в РФ стал замглавы администрации Лукашенко Крутой
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Крутой назначен новым послом страны в России. Об этом стало известно в ходе телефонного разговора между Лукашенко и его российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 22 июля.

Уточняется, что Крутой на новой должности сменит Владимира Семашко.

Агреман белорусской стороной уже получен, передает БелТА.

21 июля Лукашенко заявил, что необходимости признать Минском Луганскую и Донецкую народные республики еще не было. Однако Белоруссия готова сделать это. Президент Белоруссии также заметил, что страна уже сотрудничает с обеими республиками и с Крымом. Осталось просто подтвердить признание юридически — указом президента. Кроме того, Минск помогал и продолжит помогать обеим республикам в их восстановлении.

В конце июня Сирийская Арабская Республика (САР) приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР. После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений.

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