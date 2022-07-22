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Немецкое издание Die Welt назвало три главных заблуждения западных стран о конфликте между Россией и Украиной. Об этом стало известно в пятницу, 22 июля.

— Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии, — пишет автор статьи Жак Шустер.

Также, по мнению автора, президент России Владимир Путин «не позволит поставить Москву на колени».

Он обратил внимание и на обратный эффект экономических ограничений, введенных Западом. Шустер отметил, что доходы России от продажи нефти и газа только растут.

Помимо этого, автор напомнил, что южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась выслушать президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Парагвае. В финале он призвал США к участию в переговорах Москвы и Киева, приводят слова журналиста РИА Новости.

Недавно Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.