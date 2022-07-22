Каждый второй российский врач призывает соблюдать антиковидные меры

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Свыше половины российских врачей считают угрозу коронавируса актуальной, несмотря на то что страны одна за другой снимают или ослабляют антиковидные меры, сообщает Life.ru со ссылкой на исследования СК «Росгосстрах Жизнь».

Так, более половины опрошенных медиков считают, что необходимо соблюдать антиковидные меры. Многие отмечают, что пока рано говорить о завершении пандемии. Так, треть респондентов (33 процента) «скорее не могут», а четверть (25 процентов) — «определенно не могут» согласиться с тем, что опасность пандемии миновала. Двенадцать процентов опрошенных отметили, что у них нет четкой точки зрения по этому поводу.

Медики также отмечают, что за последние две недели на Западе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Так, более 100 тысяч новых случаев каждый день выявляются в Италии, Франции и Германии.

Ранее врач-эпидемиолог Александр Соловьев спрогнозировал новый подъем заболеваемости COVID-19 в России. Эксперт отметил, что COVID-19 продолжает мутировать и появляется все больше его новых версий, например, «кентавр», передает Nation News.

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной