Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Каждый второй российский врач призывает соблюдать антиковидные меры

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Каждый второй российский врач призывает соблюдать антиковидные меры
Фото: Pixabay

Свыше половины российских врачей считают угрозу коронавируса актуальной, несмотря на то что страны одна за другой снимают или ослабляют антиковидные меры, сообщает Life.ru со ссылкой на исследования СК «Росгосстрах Жизнь».

Так, более половины опрошенных медиков считают, что необходимо соблюдать антиковидные меры. Многие отмечают, что пока рано говорить о завершении пандемии. Так, треть респондентов (33 процента) «скорее не могут», а четверть (25 процентов) — «определенно не могут» согласиться с тем, что опасность пандемии миновала. Двенадцать процентов опрошенных отметили, что у них нет четкой точки зрения по этому поводу.

Медики также отмечают, что за последние две недели на Западе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Так, более 100 тысяч новых случаев каждый день выявляются в Италии, Франции и Германии.

Ранее врач-эпидемиолог Александр Соловьев спрогнозировал новый подъем заболеваемости COVID-19 в России. Эксперт отметил, что COVID-19 продолжает мутировать и появляется все больше его новых версий, например, «кентавр», передает Nation News.

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной

Врачи Пандемия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте