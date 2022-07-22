Политолог Кортунов: Если будут внедряться новые пакеты санкций, то РФ будет действовать по стратегии — друг и враг

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Дальнейшее расширение российского списка недружественных стран будет зависеть от санкционной политики Запада и исхода специальной военной операции по защите Донбасса. Такое мнение высказал политолог и общественный деятель Андрей Кортунов, комментируя решение правительства РФ включить в список недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Словакию и Хорватию.

— Будет ли пополняться список недружественных государств — вопрос времени, но это зависит от санкционной политики Запада. Если будут внедряться новые пакеты ограничений, то РФ будет действовать по выбранной стратегии — друг и враг, — отметил он.

Политолог убежден, что попадание государства в список «небратских» стран в первую очередь скажется на обычных гражданах, для которых усложнится процедура получения визы в Россию.

По его словам, визовый режим вернется в те страны, где ранее был внедрен безвизовый формат въезда и выезда.

Помимо этого, как уточнил Кортунов, консульские отделения недружественных стран не смогут принимать на территории России своих граждан и привлекать россиян для работы в своих представительствах.

Также ряд двусторонних соглашений будет отменен в одностороннем порядке, а на территории РФ могут перестать работать культурные центры и другие сообщества, так или иначе связанные с деятельностью недружественного государства, констатировал эксперт.

В пятницу, 22 июля, правительство РФ сообщило, что Греция, Дания, Словения, Словакия и Хорватия были внесены в список недружественных по отношению к России стран.