Помощник главы офиса Зеленского: Прямого соглашения между Россией и Украиной не будет

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Украина не будет подписывать с Россией прямое соглашение по зерновому вопросу. Об этом сообщил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 22 июля.

По его словам, Украина подпишет документ по зерну только с Турцией и ООН, российская сторона сделает то же самое со своей стороны.

— Относительно стамбульского договора «О вывозе зерна». Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН, — пояснил Подоляк.

Он добавил, что соглашение не предусматривает сопровождения судов с товаром российскими кораблями — проверки при необходимости будут проводить совместные группы, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что официальный Киев в рамках сделки по вывозу украинского зерна согласился частично разминировать порты в Черном море, при этом уточняется, что суда с зерном до международных вод будут вести капитаны украинского флота или береговой охраны. В Турции, в свою очередь, будет создан центр по мониторингу за операциями. Анкара взяла на себя ответственность проверять корабли на предмет перевозки на Украину оружия.

Отмечается, что документы по зерновому вопросу будут подписаны сегодня в 16:30. В церемонии будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Министр обороны России Сергей Шойгу уже прибыл для подписания соглашения.