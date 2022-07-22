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Столичные педагоги пройдут аттестацию в Академии Музея Победы

Анастасия Колоскова
Город
Столичные педагоги пройдут аттестацию в Академии Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Итоговая аттестация участников курса повышения квалификации «Медиакоммуникации в молодежной среде» Академии Музея Победы пройдет 23 июля в онлайн-формате. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе музея.

Слушателями курсов стали преподаватели столичных школ, а также представители аппарата Госдумы России.

Во время аттестации они презентуют собственные проекты развития музейного пространства, а также музейные telegram-боты, подходящие для занятий с учениками.

— Материалы курсов познакомили меня с технологиями привлечения молодежи в социальные сети школьного музея и вдохновили на интеграцию современных технологий в нашу экспозицию, — отметила специалист по интернет-маркетингу школы № 37 Татьяна Шереметьева, принимавшая участие в проекте.

Тем, кто успешно пройдет итоговую аттестацию, будут вручены удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

В пресс-службе музея уточнили, что обучение по курсу повышения квалификации прошли представители московских школ №324 «Жар-птица», № 1541, №875, № 1741, № 814, № 37 и 1498.

Также в пресс-службе сообщили, что житель столицы Даниил Пискарев передал в фонд Музея Победы два печатных выпуска газеты «Вечерняя Москва» от 10 мая и 25 июня 1945 года, сохранившиеся благодаря его бабушке Лидии Николаевне Пискаревой, которая в годы войны была ребенком.

Учителя курс повышения квалификации Музей Победы
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