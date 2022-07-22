Собянин: Цифровые технологии помогли сделать поход к врачу в Москве максимально быстрым

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Цифровые технологии помогли сделать поход к врачу в Москве максимально быстрым и комфортным. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Записаться на прием проще всего онлайн: через мобильное приложение или портал mos.ru. Есть возможность выбрать подходящее время, перенести или отменить запись. Сейчас это самый популярный электронный сервис — москвичи воспользовались им больше 400 миллионов раз, — отметил мэр.

Он также отметил, что через чат-бот можно заранее передать врачу информацию о своем самочувствии и анамнез.

Врач сможет потратить больше времени на осмотр, диагностику и назначения.

Все данные о здоровье пациента, диагнозах, выполненных исследованиях содержатся в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр также сообщил, что на главном городском портале зарегистрировались 15 миллионов жителей Москвы.

По его словам, самые востребованные сервисы — электронный дневник МЭШ, электронная медкарта и запись на прием к врачу. При этом функционал портала постоянно расширяется.