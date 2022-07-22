Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин: Цифровые технологии помогли сделать поход к врачу в Москве максимально быстрым

Антон Махов
Город
Собянин: Цифровые технологии помогли сделать поход к врачу в Москве максимально быстрым
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Цифровые технологии помогли сделать поход к врачу в Москве максимально быстрым и комфортным. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Записаться на прием проще всего онлайн: через мобильное приложение или портал mos.ru. Есть возможность выбрать подходящее время, перенести или отменить запись. Сейчас это самый популярный электронный сервис — москвичи воспользовались им больше 400 миллионов раз, — отметил мэр.

Он также отметил, что через чат-бот можно заранее передать врачу информацию о своем самочувствии и анамнез.

Врач сможет потратить больше времени на осмотр, диагностику и назначения.

Все данные о здоровье пациента, диагнозах, выполненных исследованиях содержатся в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр также сообщил, что на главном городском портале зарегистрировались 15 миллионов жителей Москвы.

По его словам, самые востребованные сервисы — электронный дневник МЭШ, электронная медкарта и запись на прием к врачу. При этом функционал портала постоянно расширяется.

Врачи Сергей Собянин Интернет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте