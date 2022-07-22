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ЦБ в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физлицам
Центральный Банк России будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре. Об этом в пятницу, 22 июля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина
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