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ЦБ в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физлицам

Елена Самойлова
Экономика
ЦБ в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физлицам
Фото: Вечерняя Москва

Центральный Банк России будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты в сентябре. Об этом в пятницу, 22 июля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина

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