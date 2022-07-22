В Росреестре по Москве обсудили взаимодействие с ассоциацией кадастровых инженеров

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В преддверии Дня кадастрового инженера в пятницу, 22 июля, в управлении столичного Росреестра прошло совещание с представителями столичных ассоциаций саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

— В последние годы объемы строительства растут, заключается все больше сделок, а значит, труд кадастровых инженеров становится еще более востребованным. Специалисты отрасли помогают людям формировать земельные участки, оформлять дома или квартиры, уточнять место положение границ, — отметил руководитель управления столичного Росреестра Игорь Майданов.

Так, в рамках встречи участники детально рассмотрели вопрос тесного взаимодействия Росреестра и СРО кадастровых инженеров. По словам заместителя генерального директора Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры» Марии Ворониной, за время совместной работы по городу были проведены первые проработки по апелляционным комиссиям и анализ кадастровой деятельности, а степень взаимодействия выросла как на региональном, так и на федеральном уровнях.

До этого стало известно, что специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по столице в апреле — июне текущего года осуществили 23 вылета беспилотников для получения снимков местности, что позволит исправить ошибки в сведениях в реестре недвижимости (ЕГРН).