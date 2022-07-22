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Злоумышленник поджег автомобиль на западе Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Злоумышленник поджег автомобиль на западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Полоцкая улица Карта всех событий

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля на западе Москвы. Об этом в пятницу, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей, припаркованных возле дома на Полоцкой улице.

Выехав на место вызова, правоохранители установили, что злоумышленник предположительно с помощью горючей жидкости поджег одну из стоящих машин. Вскоре огонь перешел на рядом стоящий автомобиль. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали преступника. Им оказался 27-летний мужчина. Со слов злоумышленника, он поджег машину из-за личной неприязни к владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Похожий случай произошел во вторник, 14 июня. В тот день житель Одинцова поджег машину соседа с символикой Z.

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