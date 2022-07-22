Злоумышленник поджег автомобиль на западе Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Полоцкая улица Карта всех событий

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля на западе Москвы. Об этом в пятницу, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей, припаркованных возле дома на Полоцкой улице.

Выехав на место вызова, правоохранители установили, что злоумышленник предположительно с помощью горючей жидкости поджег одну из стоящих машин. Вскоре огонь перешел на рядом стоящий автомобиль. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали преступника. Им оказался 27-летний мужчина. Со слов злоумышленника, он поджег машину из-за личной неприязни к владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Похожий случай произошел во вторник, 14 июня. В тот день житель Одинцова поджег машину соседа с символикой Z.