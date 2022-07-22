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Суд заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона

Араз Салехов
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Суд заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за фейки о российской армии и экстремизм. Об этом в пятницу, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— 22 июля 2022 года Басманным районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гордона Дмитрия, — говорится в сообщении.

Журналиста обвиняют сразу по трем статьям: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны».

Во вторник, 19 июля, МВД России объявило в розыск Дмитрия Гордона. При этом основания розыска на данный момент не уточняются. Журналист разыскивается «по статье УК». В конце марта Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского журналиста. По данным ведомства, Гордон разместил заведомо ложную информацию о бомбардировках гражданского населения армией России.

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