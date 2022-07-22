Фиктивный банк с миллиардным оборотом прикрыли в Москве

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания, в котором предоставлялись абсолютно разные финансовые услуги: занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств. Однако чаще всего они пользовались сервисом по обналичиванию денег.

— Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере двух процентов и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков, — отметила она.

Официальный представитель МВД России дополнила, что за полтора года работы организации ее оборот составил 4,5 миллиарда рублей, а доход превысил 90 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Накануне злоумышленница украла 695 тысяч рублей у мужчины, случайно забывшего деньги на банкомате.