В Запорожской области сообщили об обстреле ВСУ освобожденных территорий

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия обстреляла освобожденные территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 22 июля.

— Земляки-запорожцы сообщают о полутора десятках взрывов. Их сила и частота говорят о том, что боевики Зеленского произвели обстрел освобожденных территорий Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии, — рассказал он.

По словам Рогова, позиции ВСУ расположены в южных пригородах Запорожья — Кушугуме, Балабине и других пунктах, пишет ТАСС.

Украинские ударные беспилотники 20 июля атаковали Запорожскую АЭС. Отмечается, что удар был нанесен по территории тремя дронами-«камикадзе», но с объектом «все хорошо».

18 июля украинские солдаты нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС. В результате обстрела был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Позднее в администрации региона сообщили, что ГЭС работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов со стороны украинских войск нет.