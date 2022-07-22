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Врачи «НМИЦ Эндокринологии» объяснили, почему мозг «устает» от ковида

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врачи «НМИЦ Эндокринологии» объяснили, почему мозг «устает» от ковида
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

После выздоровления от коронавирусной инфекции у человека наблюдаются сложности с запоминанием информации и концентрацией. С чем связана постковидная усталость мозга, рассказали специалисты «НМИЦ Эндокринологии».

— Такие последствия после инфекционных заболеваний встречаются нередко и в большинстве случаев не связаны с гормонами и гипофизом. Это лишь так называемое страдание нервной ткани головного мозга — синдром хронической усталости. Он давно признан ВОЗ, но для начала необходимо исключить все остальные заболевания, в том числе гипофиза, — сказала эндокринолог Екатерина Пигарова.

Она отметила, что напрямую «усталость» не связана с нейроэндокринной системой и трудно выявить продолжительность синдрома без тщательного осмотра и обследования.

В свою очередь нейрохирург Андрей Григорьев привел статистику коллег из Китая, согласно которой около 40 процентов китайских пациентов, переболевших COVID-19, жалуются на спутанность сознания. Кроме того, более 80 процентов заболевших страдают от когнитивных нарушений в виде деменции, тревоги или депрессии.

— Для того чтобы пациента вывести из таких состояний, достаточно простых мер: нормализации условий восстановления — режима сна и бодрствования, обеспечение крепкого сна ночью, прогулок днем и соблюдения режима правильного питания, — пояснил доктор.

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной. Он отметил, что всплеск заболеваемости не будет связан с возвращением людей из отпусков, так как вирус в стране появился достаточно давно.

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