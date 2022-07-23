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В НХЛ начали расследовать групповое изнасилование с участием хоккеистов

Юлия Курганова
В мире
В НХЛ начали расследовать групповое изнасилование с участием хоккеистов
Фото: depositphotos

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) начали расследование предполагаемого случая сексуального насилия со стороны бывших игроков молодежной сборной Канады в 2003 году. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте организации.

21 июля журналист TSN Рик Уэстхед сообщил в Федерацию хоккея Канады о групповом изнасиловании на молодежном чемпионате мира в 2003 году. Организация уже связалась с правоохранительными органами города, где в это время проходили игры.

— Нам стало известно об ужасных обвинениях в адрес членов молодежной сборной Канады в сезоне-2002/03. Национальная хоккейная лига изучит эти обвинения и примет соответствующие меры, — сообщается в официальном заявлении НХЛ.

В апреле сообщалось, что московский городской суд оставил под стражей бойца ММА Максима Новоселова, обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки.

Хоккей изнасилование Канада
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