Spiegel сообщил о плане немецких радикалов возродить рейх с помощью Путина

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Радикалы, собиравшиеся похитить министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха весной 2022 года, планировали совершить госпереворот и возродить рейх. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники.

Один из пяти подозреваемых, 54-летний Свен Б., бывший солдат Северного Вьетнама рассказал правоохранителям о плане с названием «Операция Клабаутерманн». Он сообщил, что сначала группа похитителей с автоматами Калашникова должна была обезвредить охрану министра здравоохранения и заставить ее выдать им политиков из правящей Социал-демократической партии. Также они бы предъявили Лаутербаху ордер на арест и поместили его в камеру.

Потом они собирались провести «учредительное собрание, чтобы восстановить дееспособность Германского рейха», сообщил адвокат подозреваемого Филипп Грассль. Свен Б. планировал, что несколько сотен человек из списка его контактов в Telegram встретятся в секретном месте и изменят основной закон ФРГ на модернизированную форму имперской Конституции 1871 года и проведут выборы нового правительства.

Для подготовки граждан Германии к смене власти Свен Б. хотел представить им двойника президента Франка-Вальтера Штайнмайера или канцлера Олафа Шольца.

По итогам учредительного заседания «нового парламента рейха», радикалы хотели отключить электроэнергию по всей стране, чтобы отрезать людей от сообщений СМИ. Свен Б. считал, что некоторые сотрудники полиции и военные поддержат его планы, но хотел получить одобрение президента РФ Владимира Путина на создание «нового правительства Германии».

— Действительно ли российское правительство было проинформировано о планах моего клиента и его окружения, мой клиент не знал об этом во время своего ареста, — отметил юрист.

Он пояснил, что его подзащитный учился в офицерской школе Национальной народной армии во времена ГДР и некоторое время работал в России после воссоединения Германии. Грассль сообщил, что Свен Б. планировал переворот, потому что был недоволен политической ситуацией в стране.

Участникам группировки предъявлено обвинение в участии в террористической организации и подготовке переворота.

22 июля сообщалось, что соседи нашли в мусорном баке Шольца секретные документы G7. По данным СМИ, жена канцлера вместе с черновиками и рабочими бумагами выбросила памятку с характеристиками лидеров стран «семерки», которая также содержала и описания жен президентов.