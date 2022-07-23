«Погода будет меняться»: синоптики пообещали жару жителям Москвы 23 июля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В субботу, 23 июля, столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе будет меняться: днем будет жарко, ночью тоже довольно тепло — плюс 15-18 градусов. Выраженный дефицит кислорода в воздухе, особенно ощутимый в полуденные часы.

Такие погодные условия с термическим дискомфортом и низким содержанием кислорода в приземном воздухе являются нагрузкой на организм и могут стать причиной развития метеопатических реакций. Чаще всего различные симптомы недомогания, а иногда и обострения хронических недугов, связаны с кислородной недостаточностью. В группе риска люди, которые перенесли серьезные заболевания органов дыхания, страдающие бронхиальной астмой и нарушениями обмена веществ, после инфаркта миокарда.

Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, нужно избегать длительного пребывания на солнце, прогулки лучше отложить на вечернее время, не забывать о назначениях врача и вовремя принимать лекарство.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды в выходные. Отмечается, что усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города, природных территориях и в местах отдыха.