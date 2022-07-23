Госдеп сообщил о гибели двух американцев, воевавших на стороне ВСУ

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Двое граждан Соединенных Штатов, которые, предположительно, воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), недавно погибли в Донбассе. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил представитель Госдепартамента США каналу ABC News.

— Мы можем подтвердить, что двое американских граждан недавно погибли в регионе Донбасс, — рассказал сотрудник ведомства.

Имена погибших он не назвал.

22 июля сообщалось, что иностранных наемников на Украине готовили к самоликвидации. Наемники рассказали, что всегда носят с собой средства для самоликвидации, чтобы не попасть в плен к российским военным.

19 июля сообщалось, что в районе Донецка погиб лейтенант шведских ВВС. Уточняется, что 28-летний шведский военный приехал в Донбасс два месяца назад. Он делился с украинскими военными тактическими знаниями. Иностранец скончался от ранения в грудь.