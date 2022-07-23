Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Госдеп сообщил о гибели двух американцев, воевавших на стороне ВСУ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Госдеп сообщил о гибели двух американцев, воевавших на стороне ВСУ
Фото: shutterstock

Двое граждан Соединенных Штатов, которые, предположительно, воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), недавно погибли в Донбассе. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил представитель Госдепартамента США каналу ABC News.

— Мы можем подтвердить, что двое американских граждан недавно погибли в регионе Донбасс, — рассказал сотрудник ведомства.

Имена погибших он не назвал.

22 июля сообщалось, что иностранных наемников на Украине готовили к самоликвидации. Наемники рассказали, что всегда носят с собой средства для самоликвидации, чтобы не попасть в плен к российским военным.

19 июля сообщалось, что в районе Донецка погиб лейтенант шведских ВВС. Уточняется, что 28-летний шведский военный приехал в Донбасс два месяца назад. Он делился с украинскими военными тактическими знаниями. Иностранец скончался от ранения в грудь.

наемники Спецоперации Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте