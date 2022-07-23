В Запорожской ВГА сообщили о мощных взрывах на позициях украинской артиллерии

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Мощные взрывы прогремели в районе дислокации украинской артиллерии на окраинах Запорожской области. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в пятницу, 23 июля.

— В самом городе взрывов не было, это были взрывы на его южной окраине. Скорее всего, это прилеты по позициям тяжелой артиллерии, из которой вчера осуществлялся обстрел освобожденной территории области. Это был удар по боевикам Зеленского, — цитирует Рогова РИА Новости.

22 июля украинская армия обстреляла освобожденные территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. Тогда Рогов заявил, что позиции ВСУ расположены в южных пригородах Запорожья — Кушугуме, Балабине и других пунктах.

18 июля украинские солдаты нанесли ракетный удар в районе Каховской ГЭС. В результате обстрела был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено. Позднее в администрации региона сообщили, что ГЭС работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов со стороны украинских войск нет.